Sardegna: Ideario22, il pericolo di una nuova censura, internet strumento di controllo (4)

- Dino Messina, curatore del blog “La nostra storia” all’interno del sito del quotidiano “Il Corriere della Sera”, ha affrontato il tema della censura del passato e della rilettura di tutta la storia con il metro morale di oggi. Così, ha detto, si vuole cancellare tutto quello che non passa l’esame di moralità di oggi: “Io non credo in un sistema unico, o pensiero unico che governa tutto, perché viviamo in una società pluralista. Credo invece che ci siano delle stagioni storiche per cui una stagione cancella l’altra. Le fake news esistono e esistono pure quelle promosse dal basso. Ci sono anche dei falsi storici che si sono affermati attraverso la rete. Quindi internet, se non lo si sa usare in modo corretto, può essere una sentina di bugie”. (segue) (Rsc)