- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato l’omologo yemenita Ahmed Awad Bin Mubarak a margine dell’ottava edizione dei Med Dialogues che si sono conclusi oggi a Roma. Lo ha reso noto la Farnesina su Twitter. “L’Italia è preoccupata per i continui attacchi Houthi e per le sofferenze dei civili. Sosteniamo la mediazione Onu e la soluzione negoziata del conflitto in Yemen”, ha concluso la nota.(Res)