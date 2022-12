Legge Bilancio: Malan (Fd'I), mantenute promesse con famiglie, imprese e ceti deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni in uno dei contesti più difficili, a livello sia nazionale sia internazionale, ha fatto più degli ultimi esecutivi. Una manovra di bilancio che guarda alle famiglie, ai ceti più deboli e che punta alla tenuta e al rilancio del nostro sistema produttivo. Non a caso dalla data delle elezioni la borsa ha guadagnato il 17 per cento e lo spread è sceso di 28 punti. In campagna elettorale avevamo detto che eravamo pronti a mettere in atto misure concrete e capaci di rispondere ai bisogni degli italiani. Questa legge di Bilancio lo dimostra". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Rin)