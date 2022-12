Sardegna: Ideario22, Italia anello di congiunzione fra le varie sponde del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo deve avere un ruolo centrale nel futuro dell'Italia e dell'Europa, così come le politiche per il mare, Di questo si è parlato nella seconda giornata di Ideario22, il festival culturale della città di Cagliari in corso di svolgimento alla ex Manifattura Tabacchi, organizzato dal giornalista Fabio Meloni. Di Mediterraneo ha parlato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu che ha sottolineato come in questi anni il “mare Nostrum” abbia riacquistato una grande importanza. E proprio sul Mediterraneo, ha aggiunto il primo cittadino cagliaritano, l'Italia deve puntare ponendosi come anello di congiunzione fra le sponde europee, africane e asiatiche del mare. Insomma, ha detto Truzzu, occorre recuperare una visione euromediterranea. Un'operazione che, secondo il sindaco di Cagliari, deve essere condotta con armi culturali, coinvolgendo anche le scuole. (segue) (Rsc)