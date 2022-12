Business news: Singapore, la Puglia protagonista dell’evento culinario della festa natalizia “Christmas Wonderland”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Puglia e la sua tradizione culinaria sarà protagonista di una cena allestita a Singapore in occasione della festa natalizia “Christmas Wonderland”, organizzato da Blue Sky Events e patrocinato dall’ambasciata italiana in un luogo simbolo della città-stato, Gardens by the Bay. Lo rende noto la stessa sede diplomatica in un comunicato. Alla sua nona edizione, l’evento ha attirato quasi cinque milioni di visitatori dal 2014 a oggi e quest’anno un mese di permanenza, dal 2 dicembre 2022 al primo gennaio 2023. Un potenziale mercato di 600 milioni di abitanti, visto che le immagini della festa - e delle luminarie appositamente realizzate all’altro capo del mondo, in Puglia - verranno condivise sulle piattaforme social di tutto il Sud-Est asiatico. Antipasto a base di burrata fresca, ricotta e stracciatella pugliese, parmigiana di melanzane alla barese, insalata salentina con pomodori, cetrioli, peperoni, olive e cacio ricotta, orecchiette alici e broccoli, olive verdi di Cerignola, polpette al sugo con basilico fresco, panettone all’ulivo, cartellate di Natale: solo alcuni dei piatti che rappresenteranno per la prima volta la Puglia e i suoi stand gastronomici, dal 10 al 18 dicembre, in “Christmas Wonderland”, durante la cena a menu pugliese che lo chef di Locorotondo Leonardo Palmisano, patron del ristorante “Caruso” di Singapore, sta approntando con l’imprenditore barese Giuseppe Martellotta, ideatore dell’iniziativa. Un esperimento, per ora, ma che nasce sotto i migliori auspici, se è vero che i dati dell’interscambio commerciale tra Puglia e Singapore, secondo dati Istat riferibili al 2021, ammontano a oltre 30 milioni di euro in favore della seconda. (Com)