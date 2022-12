© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S&P Global Ratings ha corretto al ribasso la previsione di crescita per l’India per l’anno fiscale in corso, iniziato il primo aprile. L’agenzia di rating, nel suo aggiornamento trimestrale sull’area Asia-Pacifico, ha abbassato la stima al sette percento, dal 7,3 di settembre. Nel prossimo esercizio l’economia indiana dovrebbe crescere del sei per cento, contro la stima precedente del 6,5 per cento. (Inn)