Business news: protocollo d'intesa tra Transparency e Fondazione Italia Cina

- Transparency International Italia e Fondazione Italia Cina (Iccf, Italy China Council Foundation) hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare alla realizzazione di iniziative di diffusione della cultura della legalità e della trasparenza verso le aziende e le associazioni italo-cinesi. Lo riferisce un comunicato congiunto. L'intesa prevede l’elaborazione e la condivisione di progetti e iniziative su vari temi tra i quali il "whistleblowing", promuovendo canali protetti e sicuri tra le aziende del Business Integrity Forum (Bif); la promozione dell'etica nel business, svolgendo azioni di supporto alla cultura della legalità e dell’integrità per le imprese dei due Paesi in Italia e nella Repubblica Popolare Cinese; la trasparenza dei titolari effettivi, con azioni e strategie comuni volte a facilitare il rispetto della normativa. (Com)