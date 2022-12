Business news: Foxconn, 141 dollari ai dipendenti che raccomanderanno nuovi operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn offrirà un incentivo di 141 dollari agli operai che raccomanderanno nuovi dipendenti per la sua fabbrica in Cina, alle prese con una grave carenza di manodopera dopo che centinaia di operai sono scappati dallo stabilimento per sfuggire alle misure anti-Covid. L'unità della multinazionale responsabile delle nuove assunzioni ha pubblicato l'offerta sul suo profilo WeChat, che corrisponderà l'intero importo a patto che i dipendenti proposti decidano di rimanere per un mese nella fabbrica di Zhengzhou. La notizia potrebbe spingere molti operai a partecipare attivamente alla campagna d'assunzione, considerando che lo stipendio mensile dei lavoratori oscilla tra i 400 e i 500 dollari al mese. (Cip)