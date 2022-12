Business news: India, crescita del 6,3 per cento nel trimestre luglio-settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’India è cresciuto in termini reali, o a prezzi costanti, del 6,3 per cento nel secondo trimestre (luglio-settembre) dell’anno fiscale 2022-23 (iniziato ad aprile). Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso) indiano. Nello stesso periodo dell’esercizio 2021-22 la crescita era stata dell’8,4 per cento. In termini nominali, o a prezzi correnti, il Pil è cresciuto del 16,2 per cento. Nel primo semestre la crescita reale è stata del 9,7 per cento e quella nominale del 21,2 per cento. I dati del terzo trimestre dell’anno fiscale in corso (ottobre-dicembre) saranno pubblicati il 28 febbraio 2023. Nel periodo luglio-settembre sono cresciuti i settori agricolo (4,6 per cento), elettrico e del gas (5,6), edile (6,6), commerciale e delle comunicazioni (14,7), finanziario e immobiliare (14,7) mentre si sono contratti quello industriale (-4,3 per cento) e quello minerario (-2,8 per cento). La crescita del secondo trimestre fiscale è in linea con le previsioni della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale. L’istituto ha previsto il sette per cento per l’intero esercizio. (Inn)