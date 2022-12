Legge Bilancio: Falabella (Fish), presentati emendamenti su salute, scuola, lavoro e politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si è tenuto il congresso Fish, presso la sala Capranichetta in piazza Montecitorio a Roma. Ai lavori hanno preso parte Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Giuseppe Conte, deputato e presidente Movimento cinque stelle, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione. Durante il congresso, che ha avuto come titolo "Come trasformare le attuali sfide in opportunità di crescita. Dal Pnrr alla legge delega sulla disabilità, fino alla legge delega sulla non autosufficienza", il presidente di Fish, Vincenzo Falabella, ha presentato gli emendamenti alla manovra di Bilancio, inviati al governo, e oggi consegnati al presidente del M5s Giuseppe Conte. Il pacchetto presentato - si legge in una nota di Fish - prevede una serie di norme volte a sottolineare la necessità di implementare le politiche sulla disabilità. Nella fattispecie, l'articolato presentato da Fish pone l'accento su diversi temi, come l'accesso al lavoro agile per le persone con disabilità, l'incremento del fondo per le non autosufficienze, il fondo per il riconoscimento del caregiver familiare, il fondo per il supporto alla vita indipendente. (segue) (Com)