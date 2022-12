Cultura: Campidoglio, procedura incarichi fondazione musica per Roma non riguarda amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di avviare una procedura interna per affidare l'incarico di quattro posizioni dirigenziali presso la Fondazione Musica per Roma è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in piena autonomia. Si tratta, pertanto, di un atto la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente all'attuale management dell'Auditorium e non coinvolge in alcun modo né il Sindaco, né altri organismi di Roma Capitale". Lo si legge in una nota di Roma Capitale. (Com)