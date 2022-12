Rifiuti: Fd'I, no al Biodigestore a Casal Selce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo la notizia che Roma non riceverà i finanziamenti pnrr in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione dei due biodigestori anaerobici per il trattamento di 120 mila tonnellate di rifiuti organici ciascuno. Auspichiamo che il Sindaco Gualtieri e l'Assessore Alfonsi decidano, finalmente, di rinunciare ad insistere sul quartiere di Casal Selce per la realizzazione di questa tipologia di impianti. Con il mancato finanziamento pnrr non esistono, intatti, più vincoli rispetto all'allocazione geografica dell'impianto e la Giunta Comunale non ha più scuse per non pensare ad aree alternative per la realizzazione del Biodigestore". E' quanto dichiarano in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Trasparenza in Municipio XIII, Marco Giovagnorio, e la coordinatrice FdI del Municipio 13, Eleonora Nalli. (com)