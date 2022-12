Italia-India: inaugurato a Fiumicino volo diretto Roma-Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra, ha presenziato all’aeroporto di Fiumicino all’inaugurazione del volo diretto Roma-Nuova Delhi operato da ITAAirways. “L’India è ansiosa si accogliere turisti, viaggiatori e delegati del G20”, si legge in un tweet pubblicato dall’ambasciata dell'India a Roma. All’inaugurazione hanno partecipato anche l’Agenzia nazionale del turismo (Enit) e l’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac).(Res)