- "Sono una rompiballe, perché non amo perdere tempo al bancomat. La carta è mille volte più comoda per chi non evade". Lo scrive su Twitter Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza verdi e sinistra. "Il contante al contrario è comodo per chi elude tasse e scontrini. È bene che qualcuno spieghi a Salvini - conclude Piccolotti - che ci siamo rotti le balle di esser presi in giro".(Rin)