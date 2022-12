Open Arms: Candiani (Lega), fascicolo fantasma novità importante, Nordio approfondisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gravità delle novità emerse soltanto adesso, durante il processo all'ex ministro delI'Interno Matteo Salvini, in un 'fascicolo fantasma' che riporta le anomalie del salvataggio della Open Arms nel 2019, lascia sgomenti. Sarebbe utile un approfondimento da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per togliere le ombre generate da questi fatti. Grave il comportamento della Ong spagnola che, all'epoca, ha rifiutato porti alternativi e aiuti pur di sbarcare esclusivamente in acque italiane". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Stefano Candiani.(Com)