Legge Bilancio: Appendino-Aiello (M5s), emendamento per Opzione donna in versione originale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento cinque stelle presenterà un emendamento alla legge di Bilancio per riportare Opzione donna alla sua versione originale". Lo annunciano in una nota i deputati del M5s Chiara Appendino e Davide Aiello (capogruppo in commissione Lavoro). "Il governo di Giorgia Meloni - riprendono - ha trasformato questa misura in 'Discriminazione donna'. Per com'è stata congeniata, ora meno di 3mila lavoratrici potranno uscire anticipatamente dal lavoro: praticamente il nulla. E mentre fa cassa sulla pelle delle donne, ma anche dei poveri e dei pensionati, il governo strizza l'occhio ad evasori e corrotti con norme che la Corte dei conti ha sonoramente bocciato. Su Opzione donna, come su tantissimi altri temi, daremo battaglia in Parlamento". (Com)