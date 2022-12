Legge Bilancio: Falabella (Fish), presentati emendamenti su salute, scuola, lavoro e politiche sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata l'occasione migliore per discutere di questi temi e confrontarci con governo e Parlamento sui diritti e i bisogni delle persone che rappresentiamo. La situazione geopolitica attuale ha accentuato ancora di più i problemi relativi alla protezione e all'inclusione sociale. Sappiamo bene che la legge di Bilancio rappresenta un'occasione fondamentale per programmare le attività dei prossimo futuro. Per questo abbiamo ritenuto opportuno presentare il pacchetto di emendamenti su temi fondamentali che impattano su salute, scuola, lavoro e politiche sociali", ha affermato il presidente di Fish, Vincenzo Falabella. (Com)