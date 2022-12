Egitto-Giordania: colloquio tra presidente Al Sisi e re Abdullah II, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato al Cairo il re della Giordania Abdullah II per discutere delle relazioni bilaterali e degli ultimi sviluppi regionali e internazionali. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Rady, in un comunicato stampa. I due hanno espresso la loro soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali “che uniscono i due Paesi e popoli e la loro volontà di rafforzarle in diversi ambiti” e hanno convenuto sulla necessità di espandere la cooperazione tripartita con l’Iraq. Durante il colloquio, i due hanno inoltre discusso gli ultimi sviluppi regionali e internazionali di interesse comune. Sulla questione palestinese, il re hascemita e il presidente egiziano hanno sottolineato la necessità di "fornire pieno sostegno ai palestinesi per ottenere i loro giusti e legittimi diritti, e l'importanza di intensificare gli sforzi per raggiungere una pace giusta e globale basata sulla soluzione dei due Stati”. Le due parti hanno evidenziato l'importanza di sostenere gli sforzi compiuti dai Paesi arabi per affrontare le crisi della regione, nel quadro del rispetto della loro sovranità e unità. Secondo una dichiarazione della corte reale giordana, Abdullah II si recherà successivamente in visita in Algeria e in Italia.(Cae)