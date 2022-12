Sardegna: Ideario22, il pericolo di una nuova censura, internet strumento di controllo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il peso dei social media nella nuova censura è stato al centro dell’intervento di Marcello Foa, saggista e docente di Comunicazione all’Università Cattolica di Milano: “Noi pensavamo che internet potesse essere uno strumento per elevare il livello globale delle persone, oggi non è più così perché internet ha cambiato pelle l’11 settembre del 2001. Uno strumento che un tempo era libero è diventato così uno strumento di controllo perché l’intelligence lo ha utilizzato per combattere il terrorismo islamico. L’altra strategia – ha continuato l’ex presidente della RAI – è stata “controlliamo tutto” perché così nella rete, in qualche modo, rimane impigliato anche qualche terrorista. Ogni informazione che noi inseriamo nella rete, oggi viene controllata e monitorata. Del resto, tutti sanno che Google è nata grazie alla collaborazione con il sistema di intelligence americano. Ma lo stesso ruolo svolgono anche Facebook e Twitter che sono da considerare “i nuovi censori”. (segue) (Rsc)