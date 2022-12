Disabilità: De Priamo-Pelegatti, Fd'I per interventi a sostegno oltre semplice celebrazione Giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, è stata istituita dall’Onu per sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale. Questa giornata per FDI non è solo una una semplice ricorrenza, perché sono troppe le cose ancora da fare, troppi i diritti che vengono ancora violati, e ancora troppa la sofferenza, la discriminazione e la solitudine nelle famiglie che vivono sulla loro pelle il dramma della disabilità grave di un proprio congiunto, costrette a portare sulle loro spalle il peso di un welfare spesso carente e che perciò necessità di una rapida riforma. Le scelte che verranno fatte dal Governo e dal Parlamento nei prossimi mesi saranno determinanti e noi faremo la nostra parte. Stiamo portando avanti con estrema determinazione i decreti delegati della riforma della legge quadro sulla disabilità, malgrado le poche risorse disponibili in questo momento di profonda crisi economica e sociale del Paese. Stiamo lavorando anche ai decreti delegati della riforma sulla non autosufficienza degli anziani che riguarderà la vita di milioni di famiglie che si accavallerà ai decreti attuativi per il riordino delle norme sulle malattie rare, riforma che coinvolgerà una platea di 2 milioni di malati rari. Affronteremo rapidamente e concretamente l’antica questione del riconoscimento del lavoro insostituibile del caregiver familiare e delle sue tutele soggettive individuali. Lavoreremo, inoltre, per costruire un welfare moderno anche sotto l’aspetto tecnologico potenziando la telemedicina nella sanità territoriale e diffondendo rapidamente tutte quelle soluzioni tecnologiche innovative user friendly per una assistenza tecnologica a domicilio in favore della disabilità e grave fragilità che si affiancherà ad una assistenza personalizzata ad alto livello d’integrazione socio-sanitaria all’interno dei progetti di vita individuali che permettano alle persone disabili libertà di scelta e di autodeterminarsi.Il nostro impegno a garantire i diritti delle persone disabili non è solo una questione di giustizia sociale, è un investimento in un futuro comune dell’umanità che riconosce nella diversità la vera forma di uguaglianza all’interno di uno sforzo collettivo dell’intera società al miglioramento delle proprie condizioni di vita, promuovendo politiche che contrastino la sottocultura dominante dello scarto". Lo dichiarano in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e Antonio Pelagatti, responsabile regionale del dipartimento Terzo settore e Dipendenze di Fratelli d’Italia Lazio. (Com)