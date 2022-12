Business news: India, inaugurata prima piattaforma di lancio satellitare privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La start-up Agnikul Cosmos ha inaugurato la prima piattaforma privata costruita in India per il lancio di satelliti. La struttura è collocata nel Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh, e il primo lancio è previsto per dicembre. L’iniziativa è stata resa possibile da accordi con l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). L’agenzia spaziale ha consegnato recentemente alla società il sistema di terminazione di volo (Fts) che sarà utilizzato per i lanci. (Inn)