Lazio 2023: Sce prova a tenere nel centrosinistra il M5s, ma la strada è in salita (2)

- E le richieste sono: prima il programma e poi il nome in grado di interpretarlo. "Il margine c'è ma è legato alle politiche ambientali che una eventuale coalizione intende mettere in campo. Per il M5s nel 2023 costruire un inceneritore a Roma è un messaggio, a livello nazionale, che mortifica le politiche ambientaliste e va rivisto. Da qui si apre poi un discorso politico", ha spiegato Silvestri. "Si costruisce prima il programma e poi si sceglie chi lo sa interpretare, e lo si fa insieme. Arrivare con una forzatura programmatica e il nome già impacchettato non aiuta il dialogo, in qualsiasi situazione e non soltanto tra M5s e Pd. È inutile pensare che una persona possa unire su temi divisivi", ha aggiunto. Motivo per cui il M5s sta ragionando su una candidatura civica e femminile. "Stiamo concludendo un percorso di confronto anche con realtà civiche, stiamo determinando i contenuti e poi sceglieremo la figura in grado di interpretarla: stiamo facendo valutazioni su più nomi", ha chiarito Silvestri. (segue) (Roma)