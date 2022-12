Lazio 2023: Sce prova a tenere nel centrosinistra il M5s, ma la strada è in salita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al M5s e al Pd ha rivolto un appello Smeriglio: "Il Lazio è una Regione importante. Chi rompe paga e il Pd ha pagato alle politiche la scelta di rompere con il M5s, e ora potrebbe accadere lo stesso al contrario. Rimettere al centro il reddito di cittadinanza significa tutelare le persone e le regioni possono fare delle cose. È complicato, ma infatti siamo una coalizione, faccio parte di un movimento che l'inceneritore non lo ha votato ma non ne abbiamo fatto un punto di campo, se su alcuni punti non siamo d'accordo si possono fare referendum popolari, autogestiti, ma non decidere che si rompe l'alleanza: la Regione governa le politiche della sanità, del lavoro e molto altro. Non facciamo dell'inceneritore l'alfa e l'omega di ogni confronto. Faccio un invito ai leader nazionali: il Lazio non è un paesino ma è una regione importante del Paese, in Lombardia dove è difficile vincere si va insieme e qui dove possiamo vincere si va divisi". Intanto con il M5s che però sembra lontano dalla coalizione, il Pd cerca di stringere almeno con gli alleati storici. "I vostri dieci punti sono ampiamente condivisibili e troveranno attenzione nel programma. Voi siete assolutamente importanti nella coalizione, a tutti gli effetti fate parte di questa coalizione", è stato il messaggio del candidato D'Amato. Ad aprire i lavori Claudio Marotta di Sce e Andrea Alzetta dei Movimenti per l'abitare. (segue) (Roma)