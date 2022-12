Lazio 2023: Sce prova a tenere nel centrosinistra il M5s, ma la strada è in salita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apriamo una discussione sui temi. Il Paese è governato dalla destra da qualche mese, è una destra forte anche sul territorio e si candida a vincere nel Lazio. Nel Lazio già esiste un campo largo di forze progressiste e che devono essere unite", ha detto Marotta. "Si era aperta una speranza con l'affermazione di Gualtieri a Roma, ha firmato una direttiva per la residenza e sta costruendo un piano casa con i movimenti, i sindacati e le associazioni, come Nonna Roma. Si è creato un meccanismo di relazione, anche lo sgombero pacifico di viale delle Province dimostra che c'è una buona collaborazione con l'Ater regionale. Tra movimenti e sindacati spesso c'è antipatia, siamo in concorrenza ma poi quando si tratta di aiutare le persone passiamo avanti, la politica deve imparare da questo", ha spiegato Alzetta. A rappresentare il Pd la consigliera regionale uscente, Marta Leonori. Tra i presenti Natale Di Cola della Cgil, gli ex sindaci di Rieti e Cerveteri, Simone Pietrangeli e Alessio Pascucci. Per Sce l'assessore al Decentramento di Roma, Andrea Catarci, i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli e diversi consiglieri e assessori municipali, oltre che il minisindaco del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. (Roma)