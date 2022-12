Ue: Meloni, sposti scambi energetici in Mediterraneo, Italia può giocare ruolo forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa ha allungato così tanto sue catene di approvvigionamento da non riuscire a controllare più niente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla sessione conclusiva dell'ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. "L'Europa deve essere un partenariato a doppio senso sulle fonti energetiche, ma anche sulla transizione verde in tutta la regione mediterranea", ha aggiunto per poi sollecitare dall'Ue un "segnale forte di spostamento degli scambi energetici nel Mediterraneo" in questo "l'Italia può giocare un ruolo forte". (Rin)