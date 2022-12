Regno Unito: fermato a Londra l'oligarca russo Mikhail Fridman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National crime agency, agenzia di polizia britannica, ha arrestato e poi rilasciato su cauzione l'oligarca russo Mikhail Fridman. L'accusa è di riciclaggio di denaro, cospirazione per frodare il ministero dell'Interno e falsa testimonianza. Fridman è un imprenditore russo di origine ebraica, nato a Leopoli, in Ucraina nonché cittadino con passaporto russo e israeliano. L'imprenditore è co-fondatore di LetterOne, una società di investimento internazionale con sede in Lussemburgo, di Alfa Group, un conglomerato multinazionale russo, e di Alfa-Bank, una delle più grandi banche private russe. In risposta al fermo per Fridman, l'ambasciata russa a Londra ha chiesto alle autorità britanniche di chiarire immediatamente i motivi e le circostanze alla base della detenzione. (Rel)