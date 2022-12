Mediterraneo: Meloni, Italia può promuovere digitalizzazione in vari campi di intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La digitalizzazione può consentire alle imprese di entrambe le sponde" del Mediterraneo "di accrescere la propria competitività" così come "la crescita dello spazio cibernetico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla sessione conclusiva dell'ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. "L'Italia con la sua strategia di cooperazione può promuovere la digitalizzazione in molteplici sfere di intervento", ha aggiunto. (Rin)