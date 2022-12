© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo fingere di non vedere quanto accade a donne e giovani che manifestano in Iran o in Afghanistan". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla sessione conclusiva dell'ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. "Significa porre un'ipoteca sul futuro di quei Paesi", ha aggiunto. (Rin)