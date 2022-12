Ucraina: export prodotti metallurgici in calo del 79 per cento per via del blocco dei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export ucraino di prodotti metallurgici è diminuito del 79 per cento a causa del blocco dei porti. Secondo il Gmk Center, Centro sulla produzione mineraria e metallurgica basato a Kiev, il volume medio mensile delle esportazioni di prodotti metallurgici attraverso i porti marittimi è diminuito del 79 per cento rispetto al periodo prima del conflitto e l'Ucraina sta perdendo 420 milioni di dollari in valuta estera di guadagni ogni mese. I porti ucraini sono stati chiusi all'inizio della guerra a causa della minaccia militare della flotta del Mar Nero della Federazione Russa. Per questo motivo, le esportazioni di prodotti metallurgici sono state reindirizzate verso gli scali marittimi dell'Unione europea comportando un aumento delle distanze e dei costi. (Kiu)