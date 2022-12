Mediterraneo: Meloni, per agenda positiva collocare al centro la persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte delle politiche rischiano di esser incomplete se non collocate in una più ampia dimensione mediterranea", ha rimarcato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla sessione conclusiva dell'ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. "Per costruire un'agenda positiva, con intenti comuni a popoli che hanno identità diverse, occorre ripartire collocando al centro la persona", ha concluso.(Rin)