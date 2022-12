Lombardia 2023: Mirabelli (Pd), dopo 28 anni vogliamo cambiare governo della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è iniziata la campagna elettorale per le regionali. Vogliamo, dopo 28 anni, cambiare il governo della Lombardia perché sanità, trasporto pubblico, case popolari non funzionano, sono gestite male guardando ad interessi diversi da quello pubblico. Così in questi anni sono cresciute le diseguaglianze e i più fragili sono stati sempre più soli. Insieme a Pierfrancesco Majorino oggi si è messa in cammino una comunità, fatta anche da tanti amministratori, che vuole mettere al primo posto le persone e che ogni giorno, al governo di tanti comuni, dimostra di saperlo fare". Lo scrive su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato, commentando il lancio della presentazione della candidatura di Majorino a Presidente di Regione Lombardia di questa mattina a Milano, a cui ha partecipato. (Com)