Roma: gruppo di lavoro di 134 operatori per ripristinare decoro in corso Italia

- Una task force composta da 134 operatori sarà impegnata domani, a partire dalle ore 6, per una vasta operazione di decoro urbano su Corso d'Italia, nel tratto di circa 2 chilometri compreso tra piazzale Brasile e piazza della Croce Rossa (è prevista la chiusura alla circolazione fino alla fine dei lavori, nel pomeriggio). L'operazione congiunta, coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale, vedrà impegnati 60 operatori del Servizio giardini, 30 dell'Ama, 20 di Zetema per conto della Sovrintendenza Capitolina, 10 del Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Csimu), 10 di Areti (Gruppo Acea) e 4 dell'Ufficio speciale decoro urbano. All'intervento parteciperà anche la Polizia Locale che si occuperà della chiusura degli accessi stradali. Nei giorni scorsi sono stati effettuati dei sopralluoghi su Corso d'Italia per verificare la situazione, quantificare il numero di tecnici e mezzi necessari e predisporre alcune azioni propedeutiche allo svolgimento delle operazioni. (segue) (Com)