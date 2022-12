Roma: gruppo di lavoro di 134 operatori per ripristinare decoro in corso Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi gli interventi in programma domani: Rimozione di circa 100 quintali di materiale vegetale (eliminazione di ramaglie e piante infestanti, taglio dell'erba nelle aiuole laterali e centrali, potature, diserbo meccanico) e di circa 140 metri cubi di materiale indifferenziato (da Servizio Giardini e Ama); pulizia delle Mura Aureliane da piante infestanti (Zetema); pulizia di 138 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo attraverso l'utilizzo di 4 canal jet (Csimu); verifica della funzionalità di circa 1.700 punti luce e ripristino di 71 corpi illuminanti (Areti - gruppo Acea); cancellazione di circa 1.200 mq di scritte vandaliche (Ufficio speciale decoro urbano). "Prosegue il programma della task force per il decoro che negli ultimi due mesi è stata impegnata, con ottimi risultati, nella riqualificazione della Tangenziale Est e del Muro Torto" spiega l'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. "Coniugare decoro e sicurezza è una priorità della nostra amministrazione, che lavora senza sosta in questa direzione. Manutenzione e cura degli spazi verdi e delle alberature nei parchi e lungo le strade rappresentano un aspetto prioritario del nostro impegno, un ambito strategico su cui lavorare per migliorare la qualità della vita dei cittadini e prevenire criticità e disagi causati dagli attuali cambiamenti climatici". (Com)