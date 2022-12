Legge Bilancio: Gasparri, per FI fondamentali agevolazioni fiscali al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ha confermato il presidente della commissione bilancio della Camera, l’onorevole Mangialavori, esponente di Forza Italia, e come anche il governo ha già assicurato, le agevolazioni fiscali al Sud dovranno essere confermate. Per Forza Italia si tratta di una misura fondamentale che serve proprio a indirizzare verso l’economia produttiva e il lavoro la disoccupazione che colpisce soprattutto le Regioni del Mezzogiorno. Il credito di imposta ed altre agevolazioni hanno prodotto risultati positivi. E rispondono proprio a quella visione di crescita che ha indicato Forza Italia. Non l'assistenzialismo a vita che non crea valore aggiunto, ma lo sviluppo delle imprese per creare occupazione, in particolare per i giovani. Le agevolazioni fiscali per il Sud a tal fine sono decisive". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)