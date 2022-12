Legge Bilancio: Guidolin (M5s), emendamento per inserire infermieri e Oss tra categorie usuranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un emendamento alla legge di Bilancio per inserire gli infermieri e gli Oss (operatori socio-sanitari) fra i lavori usuranti. Un emendamento che ricalca un disegno di legge che ho presentato sia nella scorsa sia in questa legislatura". Lo annuncia in una nota Barbara Guidolin, capogruppo del M5s in commissione Lavoro e Sanità al Senato. "Pur essendo la loro mansione particolarmente faticosa e pesante - riprende - i paletti del decreto legislativo 67/2011 escludono di fatto queste due categorie dal novero dei lavoratori che possono vedersi riconosciuto tale diritto. Trovo che si tratti di un atto dovuto dopo il fondamentale contributo che infermieri e Oss hanno dato durante la pandemia, e che tutt'ora stanno dando. Contrariamente a quanto avvenuto durante il Governo Conte II, in questa legge di Bilancio le risorse destinate alla sanità sono insufficienti. Lavoreremo in Parlamento per migliorarla anche su questo aspetto", conclude Guidolin. (Com)