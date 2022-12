Russia: deposito di auto in fiamme a San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Pietroburgo si è sviluppato un incendio nei pressi di un deposito di automobili nel distretto di Krasnogvardejskij. Lo ha riferito la polizia cittadina sul suo canale Telegram. L'incendio si sarebbe poi sviluppato per la presenza di un deposito di olio per autoveicoli. Al momento non risultano vittime o feriti. L'area dell'incendio è di 500 metri quadrati, ha riferito il dipartimento cittadino del ministero delle Situazioni di emergenza della Federazione Russa. Sul posto sono presenti 12 unità dei vigili del fuoco per domare le fiamme. (Rum)