Lombardia 2023: Cecchetti (Lega), per Majorino Regione allo sbando, centrodestra governa unito

- "Nella sua prima uscita pubblica da candidato a perdere della sinistra Majorino ha tirato fuori tutto l'armamentario propagandistico degli slogan triti e ritriti della solita sinistra, descrivendo una Regione Lombardia che solo lui vede allo sbando allo sbando, quando tutte le categorie produttive proprio lunedì hanno elogiato e promosso pubblicamente il grande lavoro svolto dalla giunta Fontana. Non solo, tutti gli indicatori economici, occupazionali, produttivi e di export sono favorevoli: ci sono i numeri, nero su bianco, basta leggerli. Poi il solito show con alcune chicche, come per esempio quando ha accusato il centrodestra di essere diviso dalle liti tra Fontana e la Moratti. Da che pulpito! Ma Majorino si è accorto che la Moratti, che non fa più parte del centrodestra, è sostenuta da un'autorevole parte della sua coalizione di centrosinistra? Che è sostenuta dall'ex segretario del Pd ed ex premier del Pd, Renzi, e dal loro ex ministro Calenda. Fino a prova contraria il centrodestra governa unito la Lombardia e l'Italia, mentre loro sono divisi su tutto, anche in questa corsa lombarda dove schierano due diversi candidati, lui e la Moratti." Lo dichiara l'onorevole Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. (Com)