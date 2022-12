Ue: Gentiloni, necessarie catene di approvvigionamento più sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lezione è che come Unione europea “dobbiamo avere catene di approvvigionamento più sicure”. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. “Ma la lezione è che la globalizzazione non è finita. Dobbiamo preventivare questi rischi come parte di una visione strategica”, ha aggiunto il commissario Ue in merito al problema dei semiconduttori. (Res)