Ue: Gentiloni, relazioni con Mediterraneo e Africa rappresentano il futuro per opportunità di sviluppo

- Unione europea, Paesi del Mediterraneo e dell’Africa e del Golfo “siamo nella stessa sfida”. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. “L’Unione europea dovrebbe avere chiara la visione e la prospettiva che se guardi alla geografia e demografia in questa era, l’Europa, il Mediterraneo, l'Africa e i Paesi del Golfo sono nella stessa sfida e questo avverrà nei prossimi 20 anni in aree dove miliardi di persone vivranno con una grande potenzialità di sviluppo”, ha spiegato Gentiloni. “Per l’Europa le relazioni con il Mediterraneo e con l’Africa sono il futuro”, ha aggiunto. Secondo il commissario Ue, questa visione deve andare insieme alla questione di “affrontare le emergenze”, come la sicurezza alimentare e l’energia ed è lì che “dobbiamo investire come Europa”. (Res)