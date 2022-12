Disabilità: Pedica (+Eu), a Roma servizi inadeguati, c'è molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità "non si può non ricordare che Roma, la Capitale d'Italia, continua ad essere una città off limits per i disabili. Dai marciapiedi ai mezzi pubblici, per i portatori di handicap è quasi impossibile spostarsi liberamente. Cosa si aspetta a far riparare tutti gli ascensori e montascale della metro che sono fuori uso?". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, segretario del Lazio di Più Europa. "Una città come Roma – sottolinea Pedica – non può ignorare le persone disabili, che hanno tutto il diritto di spostarsi liberamente. Eppure la metropolitana è quasi inaccessibile per i portatori di handicap a causa della mancanza di manutenzione degli ascensori e i marciapiedi sono invasi dalle auto in sosta selvaggia. Insomma, c'è molto da fare".(Com)