Lazio 2023: Durigon (Lega), benvenuta a Ballico, sarà nostra candidata a consiglio regionale

- "Si allarga la famiglia della Lega per Salvini premier nel Lazio. Diamo il benvenuto nel nostro partito a Daniela Ballico, già sindaco di Campino e candidata del centrodestra alle ultime elezioni amministrative, che aderisce alla Lega. Daniela Ballico, che sarà candidata al Consiglio regionale del Lazio nelle nostre liste alle prossime elezioni, darà un contributo fondamentale dal punto di vista del radicamento territoriale e dell'esperienza amministrativa, in una zona della provincia di Roma, quella dei Castelli Romani e dell'area Sud, in cui la Lega è forte, attrattiva e in costante crescita. A Daniela Ballico vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che darà un contributo decisivo per costruire l'alternativa di governo della Lega e del centrodestra nella Regione Lazio per archiviare definitivamente i disastri di Zingaretti e della sinistra". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega e coordinatore del partito nel Lazio, Claudio Durigon. (Com)