Lukoil: Urso, Olac per banche grande risultato

24 luglio 2021

- "Stamattina ho ricevuto dall'autorità americana Olac (Office of Foreign Assets Control’s) una comfort letter con la garanzia che le banche che finanzieranno le operazioni ponte per Isab non saranno sottoponibili a sanzioni americane", afferma il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso. "È stata premiata, in tempi record, la credibilità del nostro governo che si è assunto, con il decreto legge approvato nell’ultimo Cdm, la responsabilità di realizzare una amministrazione temporanea per dare così garanzia di continuità produttiva in un settore strategico per l’economia nazionale", conclude il ministro. (Rin)