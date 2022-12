Disabilità: La Russa, garantire inserimento deve essere una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una giornata cosi significativa come quella di oggi ritengo doveroso ribadire quanto sia importante e urgente lavorare tutti assieme per favorire l'inclusione delle persone con disabilità. Garantire il loro inserimento all'interno della società indipendentemente dalla presenza di elementi limitanti deve essere una priorità, un impegno che tutti, non solo le istituzioni, devono assumersi. Purtroppo, ancora oggi la mancanza di servizi e strutture adeguate aggrava notevolmente una situazione di per sé già complicata non solo per i diretti interessati ma anche per le tante famiglie coinvolte. Ed è a tutti loro che oggi desidero rivolgere il mio affettuoso pensiero". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. (Rin)