Italia-Libia: Tajani a omologa governo Tripoli Mangoush, in prima linea per stabilizzare Paese

- L'Italia è in prima linea per la stabilizzazione della Libia e per contrastare il traffico di esseri umani e l’immigrazione illegale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una nota sul profilo Twitter della Farnesina al termine del colloquio con la responsabile della diplomazia del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla el Mangoush, avvenuto a margine dell’ottava edizione dei Med Dialogues a Roma. Nel colloquio Tajani e Mangoush hanno affrontato il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Libia, l’impegno dell’Italia alla stabilizzazione del Paese, il contrasto all’immigrazione irregolare e la lotta al traffico di esseri umani. (Res)