Italia-Niger: Tajani incontra presidente Bazoum, focus su terrorismo e migrazione

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha avuto un incontro con il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, e l’omologo nigerino Hassoumi Massoudou, nel quadro dell’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. Il Niger, si legge in una dichiarazione diffusa dalla Farnesina, è un attore chiave per la stabilità del Sahel. L’incontro si è concentrato su lotta al terrorismo e cooperazione in campo migratorio. Tra i temi al centro dell’incontro anche l’erogazione di borse di studio a giovani nigerini per le università italiane. (Res)