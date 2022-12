Ucraina: Kuleba, 18 pacchi intimidatori inviati alle ambasciate negli ultimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 18 i casi di minacce ricevute da rappresentanze diplomatiche dell'Ucraina in 12 Paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una videoconferenza con gli ambasciatori ucraini nel mondo dopo le notizie dei diversi pacchi intimidatori indirizzati a missioni diplomatiche o presso servizi consolari dell'Ucraina in diversi Stati. "Ad oggi, ci sono 18 casi di minacce in 12 paesi: un tentativo di attacco terroristico in Spagna, pacchi con intimidazioni sotto forma di occhi di animali in Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia, Italia, Austria, Repubblica Ceca, Vaticano, la Francia, segnalazioni di attività minatorie Kazakistan, nonché una lettera sospetta negli Stati Uniti", ha scritto Kuleba su Instagram. "I terroristi stanno cercando di intimidire i diplomatici ucraini e di indebolire e intimidire l'Ucraina", ha aggiunto.(Kiu)