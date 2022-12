Roma: Corrotti (Fd'I), follia chiudere Ztl a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Fare peggio della precedente amministrazione è difficile ma il sindaco Gualtieri è sulla buona strada: la chiusura della Ztl dalle 6 alle 20 per un mese durante le festività natalizie sta gettando nello sconforto i commercianti, già piegati dalla attuale crisi economica, che nei giorni scorsi hanno provato invano a farsi sentire per chiedere la revoca di una misura assurda. Non si capisce a chi serva chiudere il centro storico per un mese intero, di sicuro non ai commercianti e nemmeno ai cittadini che vedranno aumentare il traffico già caotico attorno alla Ztl". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia (Com)