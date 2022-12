Med 2022: Massolo (Ispi), offriamo ai governi strumento per sviluppo di politiche solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- In questi anni abbiamo cercato di indicare un metodo offrendo ai governi uno strumento per sviluppare le loro politiche su delle basi più solide, che vengono dal basso e che si consolidano arrivando ai vertici. Lo ha detto Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), durante la cerimonia conclusiva dei Med Dialogues. “Non possiamo ignorare che i veri protagonisti del mondo di oggi sono le nazioni con le loro società civili, i loro popoli e le loro culture”, ha proseguito Massolo, secondo il quale dai lavori di questi giorni “è emersa una regione del Mediterraneo allargato timorosa di essere lasciata a se stessa”. “Tutto questo si traduce in un Mediterraneo tentato di trovare soluzioni all’interno del proprio localismo e questo non rappresenta un progresso. (…) È necessario ripartire facendo leva a partire dalle comuni convenienze e dai comuni interessi: solo da questi si possono costruire rapporti saldi”, ha concluso.(Res)