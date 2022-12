Med 2022: Massolo (Ispi), necessario allargare contesto geopolitico ed economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È necessario un allargamento del contesto geopolitico ed economico e considerare nel Mediterraneo allargato anche un’area che si estende sempre più verso sud. Lo ha detto Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), durante la cerimonia conclusiva dei Med Dialogues. “Non possiamo ignorare l’Africa subsahariana”, ha ribadito Massolo, elencando i diversi punti su cui è necessario lavorare. “In questi giorni sono emersi otto punti: promuovere la stabilizzazione della crisi, cercare di definire insieme le condizioni alle quali i flussi migratori diventino legali, porre rimedio alla carestia, sviluppare il potenziale energetico (cha siano fonti rinnovabili o fossili), cercare di far nascere un tessuto imprenditoriale e infrastrutturale per stabilizzare i territori, (…) investire nei giovani e nella parità del genere e infine la promozione di un dialogo culturale e interreligioso”, ha affermato il presidente dell’Ispi. “Nessuno pensa che questi siano problemi risolvibili ma già identificare gli oggetti su cui lavorare è un passo avanti. Abbiamo un obiettivo: rendere l’area mediterranea sempre più un soggetto delle relazioni internazionali e non un oggetto”, ha concluso.(Res)