Usa: Blinken, accogliamo con favore accordo Ue su tetto al prezzo del petrolio russo

- Gli Stati Uniti accolgono con favore l’accordo raggiunto dagli Stati membri dell’Unione europea su un tetto di 60 dollari al barile per le importazioni di petrolio russo. "Gli Stati Uniti accolgono con favore il lavoro dell'Unione europea per stabilizzare i prezzi dell'energia riducendo al contempo le entrate della Russia provenienti dalle esportazioni di energia, paralizzando la sua capacità di finanziare la sua guerra ingiustificata in Ucraina. Il G7, l'Ue e l'Australia hanno ora fissato congiuntamente un limite al prezzo del petrolio russo trasportato via mare", ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken in un tweet. (Was)